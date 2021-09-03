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وزيرا النقل والآثار يبحثان استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء في تنفيذها.

استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت اليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لاتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة) الجاري إنشائها ضمن الاستراتيجية على أن تتولى اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الإستراتيجية.
بنود الاستراتيجية
هذا وتتضمن بنود الاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية تحديث الخريط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لانشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والاثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.وكذلك اطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالاضافة الى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الاجراءات.

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