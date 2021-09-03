الكشف على 1165 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا

الكشف على ١١٦٥ مواطنا

تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي المجاني على ١١٦٥ مواطنا، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والقري الأكثر احتياجا، ووفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تخصصات القافلة

القافلة شملت عددا من التخصصات الطبية المتنوعة (باطنة، جراحة، نساء، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، أسنان) إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.





وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي ٥٤٢ حالة في اليوم الأول، و٦٢٣ حالة في اليوم الثاني، وتحويل ٢٠ حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي عدد ٢٦٥ حالة باطنه، وعدد ١٩١ حالة جراحة، وعدد ٢٦٩ حالة أطفال، وعدد ٣٣ حالة نساء، وعدد ٢٤٢ حالة رمد، و ٣٧ تنظيم أسرة،و ١٢٨ أسنان، على مدار اليومين.





وأضاف " تواضروس " أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية بإجمالي ٢٠ حالة ، وأمراض متوطنة بإجمالي عدد ٥٨حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد ٢٦ حالة، و١٥حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على ٤٤ حالة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد ٧٠ حالة من أبناء القرية، وتحويل ٦ حالات علاج على نفقة الدولة مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربى التابعة لمركز ومدينة قنا.