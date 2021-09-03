غدا.. عرض حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "وارء كل بابا" على "الحياة"

تعرض حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "وراء كل باب" مساء غدا السبت 4 ديسمبر وذلك على قناة "الحياة" في تمام الساعة ال9 مساء.







وكان أحمد زاهر قد شوق جمهوره لحدوتة"كدبة كبيرة" من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث كتب قائلا: "البوستر الرسمي لحدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل #ورا_كل_باب انتظرونا يوم السبت القادم ٤سبتمبر الساعه٩مساءا علي قناه الحياه ….انا وكل فريق عمل المسلسل نتمني لكم مشاهده ممتعه بإذن الله".





وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.