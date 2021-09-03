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التشخيص الطبي لإصابة كيليان مبابي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
محمد الدمتناوي
غادر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، معسكر منتخب فرنسا، بسبب معاناته من إصابة في الساق.

وتعرض مبابي للإصابة أثناء مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لم تكشف الأشعة التي أجراها مبابي عن حجم الإصابة التي يعاني منها، إلا أن الجهاز الفني للديوك لا يرغب بالمغامرة باللاعب.

وبعد مناقشة الأمر مع ناديه باريس سان جيرمان، تقرر مغادرة مبابي لمعسكر فرنسا، وبالتالي سيغيب عن مباراتي الديوك المقبلتين أمام كل من أوكرانيا وفنلندا.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات المونديال برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيها أوكرانيا.

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مبابي رياضة باريس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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