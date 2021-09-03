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تحرير 78 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالمنيا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
شنت رئاسة مركز ومدينة ملوي حملة على المحلات والمقاهي والكافيتريات برئاسة محمد عبدالغنى وعلاء حمدى نواب رئيس مركز ومدينة ملوي ورؤساء الأحياء ومدير الإشغالات، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن تحرير 78 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وإشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة لرفع الإشغالات 
ومن جانب آخر، قام رؤساء الوحدات القروية التسع بالمرور على مواقف السيارات والمحلات والمقاهي والكافيتريات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيرس كورونا بنطاق الوحدات المحلية.

تحقيق الانضباط بالشوارع
ووجه "السايس" نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات المرورية والدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المركز والمدينة والمرور على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات ولتحقيق الانضباط بالشوارع ومواجهة ظاهرة التعدي على حرم الطريق لتحقيق أقصى سيوله لحركة السيارات وعبور المواطنين، فضلا عن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بنطاق المركز والمدينة حرصًا على سلامة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

محاضر المنيا ارتداء الكمامة

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