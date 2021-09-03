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رفع 70 طن مخلفات وتراكمات بالمنيا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيرى

تمكن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بقرية تله ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة رفع جميع أماكن تجمعات القمامة أولًا بأول.

رفع 20 طن قمامة
وفى سياق متصل، قال عادل عوض، رئيس قرية طوخ الخيل إنه تم رفع 20 طن قمامة ومخلفات من قرية طوه ومن نقاط التجمع بالقرية والتوابع للحد من انتشار الامراض والأوبئة، بالإضافة إلى مسح الطريق بقرية طوه التابعة لقرية طوخ الخيل.
رفع 25 طن مخلفات وتراكمات
وعلى جانب آخر، تمكنت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بـ 4 مناطق هم: كدوان - عزبةجارحي - طريق مصر اسوان الزراعي وجانب ترعة الابراهمية بقرية الحواصلية، كما تم فتح شارع رئيسي بقرية الحواصلية وقرية منشية الحواصلية وازالة مابه من الاشغالات التي تشكل عائق امام حركة المواطنين والمركبات.

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