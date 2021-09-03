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صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:08 ص
بيرسي تاو
بيرسي تاو
الفجر الرياضي
تعاقد نادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادما من صفوف برايتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لموقع "ترنسفير ماركت" فإن بيرسي تاو أصبح أغلى لاعب في قائمة اللاعبين الحاليين يليه الحارس المتألق محمد الشناوي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

بيرسي تاو 3 مليون يورو

محمد الشناوي 2.5 مليون يورو

محمد مجدي أفشة 2.2 مليون يورو

اليو ديانج 2 مليون يورو

محمد شريف 1.8 مليون يورو

عمرو السولية 1.5 مليون يورو

بدر بانون 1.5 مليون يورو

علي معلول 1.4 مليون يورو

أيمن أشرف 1.2 مليون يورو

محمود كهربا 1.2 مليون يورو

الكلمات المفتاحية

رياضة بيرسي تاو الحارس محمد الشناوي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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