الصحة: 50% من أهالي السويس سجلوا في التأمين الشامل (فيديو)

قال الدكتور محمد نشأت، منسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي بالسويس، إن تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل يعد عصرا جديدا من الرعاية الصحية.





وأشار "نشأت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن 50% من أهالي السويس سجلوا في منظومة التأمين الحصي الشامل، وهو ما يعكس مدى مصداقية المنظومة وجودة الخدمات التي سيحصل عليها المواطن ضمن المشروع.





وكشف طريقة تقديم المواطنين بالمنظومة، قائلا إن رب الأسرة عليه التوجه لأقرب وحدة صحية له لفتح ملف طب أسرة من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة زوجته وشهادات ميلاد الأبناء، ثم يتوجه لإجراء فحص طبي شامل مجانا.



