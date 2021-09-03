بيع ٤ محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية بالمنيا الجديدة

صرح المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم بيع 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 16 م2 : ٣١ م٢)، وصيدلية بمساحة حوالي( 35 م٢ ) بالسوق التجارية بالمجاورة الثالثة بالحي السادس بالمدينة بالمزاد العلني.





وأضاف رئيس الجهاز، أنه سبق طرح المحال بأنشطة متنوعة ما بين ( سوبر ماركت - خضروات وفاكهة - كافيتريا - مطعم وجبات سريعة )، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الجهاز لتلبية الاحتياجات المختلفة للمدينة لا سيما بالمناطق الحديثة.





وقال رئيس الجهاز: بلغ أعلى سعر بيع للمتر مربع 80 ألف جنيه بنشاط الصيدلية، و 43 ألف و600 جنيه للمتر المربع لنشاط مطعم وجبات سريعة.