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بيع ٤ محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية بالمنيا الجديدة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
صرح المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم بيع 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 16 م2 : ٣١  م٢)، وصيدلية بمساحة حوالي( 35 م٢ ) بالسوق التجارية بالمجاورة الثالثة بالحي السادس بالمدينة بالمزاد العلني.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سبق طرح المحال  بأنشطة متنوعة ما بين ( سوبر ماركت - خضروات وفاكهة - كافيتريا - مطعم وجبات سريعة )، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الجهاز لتلبية الاحتياجات المختلفة للمدينة لا سيما بالمناطق الحديثة. 

وقال رئيس الجهاز:  بلغ أعلى سعر بيع للمتر مربع 80 ألف جنيه بنشاط الصيدلية، و 43 ألف و600 جنيه للمتر المربع لنشاط مطعم وجبات سريعة.

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