جهاز مدينة قنا الجديدة يعقد ورشة عمل بشأن نُظم الجودة في إدارة وتنفيذ المشروعات

صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه تم عقد ورشة عمل بشأن نُظم الجودة في إدارة وتنفيذ المشروعات، وذلك تحت رعاية المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، وبإشراف المهندس أيوب متولي، المشرف العام على الإدارة العامة للجودة بالهيئة.





وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، أنه تم خلال ورشة العمل، مناقشة الإجراءات المالية والعقارية والإدارية داخل الإدارات المختلفة بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بالمشاركة مع أجهزة مدن الصعيد (أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - طيبة الجديدة) الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 في مجال الجودة، وكذا مناقشة سبل وآليات تقييم وتوحيد ما تم من إجراءات داخل أجهزة المدن التي طبقت نظم الجودة ومناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه أجهزة المدن للاستدامة في تطبيق نظم الجودة الشاملة.





وأضاف، أنه تم خلال ورشة العمل، الاستماع لمقترحات الحضور من أجهزة المدن المشاركة للاستمرار في تطبيق نظم الجودة الشاملة، بهدف الوصول إلي تطبيق الجودة في الإجراءات والأعمال التنفيذية بجميع المشروعات.