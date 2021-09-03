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شاهد.. أول صورة من كواليس فيلم "حامل اللقب"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
شارك الفنان هشام ماجد صورة من كواليس فيلم "حامل اللقب" والتي تعد أول صورة من كواليس العمل وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "ماجد" بصحبة دينا الشربيني ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لهشام ماجد بدون شيكو.

فيلم "حامل اللقب" من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام.

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد مشاركته في مسلسل "الاختيار" كضيف شرف ولقى دوره إعجاب الجمهور وتفاعله.
شاهد.. أول صورة من كواليس فيلم "حامل اللقب"
شاهد.. أول صورة من كواليس فيلم "حامل اللقب"

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