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علا رشدي تستمتع بالتنزه مع بناتها في أحدث ظهور

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تألقت الفنانة علا رشدي في أحدث ظهور لها حيث ظهرت بصحبة بناتها من إحدى المنتزهات وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رشدي" بفستان صيفي أنيق أثناء التنزه مع بناتها في الصباح مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله وكتبت تعليقا قائله: "اؤمن بجمالك وبجنحيك واجعل نفسك تطير".

يشار إلى أن آخر أعمال علا رشدي الفنية هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في رمصان الماضي، ويشارك فيه نيللي كريم وآسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري
علا رشدي تستمتع بالتنزه مع بناتها في أحدث ظهور
علا رشدي تستمتع بالتنزه مع بناتها في أحدث ظهور

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