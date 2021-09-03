الداخلية توجه قوافل طبية وتوزيع مساعدات عينية بمحافظة مطروح

هدف القافلة

واستهدفت عدة قرى بنطاق محافظة (مطروح) حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية.. كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إشادة الأهالي

وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.



قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.