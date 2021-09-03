موعد مباراة إي سي ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، مع نظيره لاتسيو، يوم الأحد 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.









وستقام المباراة بين فريقي ميلان ولاتسيو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد حقق ميلان العلامة الكاملة حتى الآن بانتصاره في مباراتين من أول جولتين من الكالتشيو، حيث فاز على سامبدوريا بهدف دون رد، ونجح في هزيمة كالياري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.



