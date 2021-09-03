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تحرير 5427 مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
نتائج الحملة
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5427) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1972) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(158) مخالفة السير بدون تراخيص.
(13) مخالفة موقف عشوائى.
(37) مخالفة لشروط التراخيص.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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