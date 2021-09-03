تحرير 5427 مخالفة مرورية متنوعة

نتائج الحملة

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5427) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(1972) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(158) مخالفة السير بدون تراخيص.

(13) مخالفة موقف عشوائى.

(37) مخالفة لشروط التراخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.







واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.