



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-9 -2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-9 -2021 في الأسواق





سعر كيلو الوراك 27 جنية





سعر كيلو البانية في السوق 65 جنية





وسعر كيلو الساسو 45 جنية





سعر الديوك الرومي 50 جنية للكيلو





ويتراوح سعر الكتاكيت ما بين 7 ل 9 جنية





وسجل سعر كيلو البط 45 جنية





وسعر الفراخ البيضاء تتراوح بين 24 و26 جنية





وسعر الفراخ البلدي 36 جنية للكيلو





سعر الأجنحة لـ 22 جنيه





كيلو الدبوس بـ 40 جنيه





كيلو الكبد والقوانص 32 جنيه





الصدور بالعظم 38 جنيه.





الحمام كداب بـ 55 جنيه.





زوج الحمام بـ 65





السمان الزوج بـ 30 جنيه





سعر البط الفرنساوي بـ 35 جنيه.





كيلو البط البلدي بـ 50 جنيه.





البط البغال بـ 40 جنيه.





كيلو البط المسكوفي بـ 35 جنيه.





سعر البط المولار 45 جنيه.



