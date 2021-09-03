حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق





أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو





أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها





تراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها





الكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو





السجق البلدي 120 - 130 جنيها





تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو





الاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو





تراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو





المفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو





الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو



