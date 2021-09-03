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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق

أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها

الكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو

السجق البلدي 120 - 130 جنيها

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو

الاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو

المفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو

الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو

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