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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:21 م
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق
أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها
تراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها
الكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو
السجق البلدي 120 - 130 جنيها
تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو
الاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو
تراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو
المفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو
الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو