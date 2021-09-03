Advertisements

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره منتخب الجابون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره الجابون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مصر أمام نظيره الجابون، عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث أكدت عبر موقعها الرسمي إنها ستذيع مباريات منتخب مصر بالكامل في التصفيات سواء تلك التي تقام داخل مصر أو خارجها.

الكلمات المفتاحية

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون تصفيات كأس العالم 2022 الجابون وأنجولا

أخبار تهمك

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تعرف على موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

تعرف على مهاجم مصر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

موعد مباراة مصر ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

11:08 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements