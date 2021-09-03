Advertisements

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الغربية . (صور)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نظمت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الغربية . (صور)
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الغربية . (صور)
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الغربية . (صور)
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الغربية . (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 9 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ ساعتين

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

11:08 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements