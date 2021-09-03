Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق

الأسمنت المسلح ليسجل 898 جنيها.

أسمنت سيناء ليسجل 850 جنيها.

أسمنت السويس ليسجل 895 جنيها.

أسمنت وادي النيل ليسجل 875 جنيها.

أسمنت حلوان ليسجل 908 جنيهات.

مصر للأسمنت قنا ليسجل 870 جنيها.

أسمنت السويدي ليسجل 918 جنيها.

الكلمات المفتاحية

سعر اسمنت بورد سعر اسمنت بنى سويف اليوم سعر اسمنت بنى سويف سعر اسمنت اليوم سعر اسمنت الممتاز سعر اسمنت المسلح اليوم سعر اسمنت العسكري اليوم سعر اسمنت العامريه اليوم سعر اسمنت السويدي اليوم سعر اسمنت السهم سعر اسمنت اسيوط اليوم سعر اسمنت سعر أسمنت ينبع من المصنع سعر أسمنت قنا اليوم سعر أسمنت قنا سعر أسمنت سويتر أسيوط سعر أسمنت سويتر سعر أسمنت سريع الشك سعر أسمنت جنوب الوادي اليوم سعر أسمنت الممتاز اليوم

أخبار تهمك

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ ساعة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 21 ساعة

القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

11:08 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements