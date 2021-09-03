



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق





الأسمنت المسلح ليسجل 898 جنيها.





أسمنت سيناء ليسجل 850 جنيها.





أسمنت السويس ليسجل 895 جنيها.





أسمنت وادي النيل ليسجل 875 جنيها.





أسمنت حلوان ليسجل 908 جنيهات.





مصر للأسمنت قنا ليسجل 870 جنيها.





أسمنت السويدي ليسجل 918 جنيها.



