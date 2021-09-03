قبل الإبلاغ عن الواقعة.. ضبط متهم بسرقة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة فور إرتكابه واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

ضبط المتهم

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبحوزته (هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سكين").

اعتراف الجاني

وبمناقشته إعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك توك" كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء الفحص حضر للقسم (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وتعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم إستوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن بدائرة القسم وفور وصولهما فوجئ بقيام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولًا الإستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الإنحراف بها مما أدى إلى إنقلابها، فإستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالى المُشار إليهما.



وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



