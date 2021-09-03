Advertisements

قبل الإبلاغ عن الواقعة.. ضبط متهم بسرقة في القاهرة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
داليا عادل
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة فور إرتكابه واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.
ضبط المتهم
فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبحوزته (هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سكين").
اعتراف الجاني
وبمناقشته إعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك توك" كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء الفحص حضر للقسم (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وتعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم إستوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن بدائرة القسم وفور وصولهما فوجئ بقيام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولًا الإستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الإنحراف بها مما أدى إلى إنقلابها، فإستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالى المُشار إليهما.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ ساعة

القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

11:08 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements