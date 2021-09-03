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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:26 م
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق
أسعار الطماطم تترواح بين 2 إلى 5.75 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.
كما استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
أسعار الكوسة ترواحت بين 3 إلى 6 جنيهات.
الفاصولياء تراوحت من 10 إلى 30 جنيها.
الباذنجان البلدي تراوح من 1.75 إلى 4.25 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.
سعر الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البامية عند ما يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق
البرتقال الصيفي تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
التين البرشومي تراوح بين 8 و 14 جنيها.
أسعار الجوافة تراوح تبين 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
كما استقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.