حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق





أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق





أسعار الطماطم تترواح بين 2 إلى 5.75 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.

كما استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

أسعار الكوسة ترواحت بين 3 إلى 6 جنيهات.

الفاصولياء تراوحت من 10 إلى 30 جنيها.

الباذنجان البلدي تراوح من 1.75 إلى 4.25 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت البامية عند ما يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.





‎أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق





‎البرتقال الصيفي تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

التين البرشومي تراوح بين 8 و 14 جنيها.

أسعار الجوافة تراوح تبين 4 إلى 7 جنيهات.

الرمان تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

كما استقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.



