قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء

قام قطاع الحماية المجتمعية بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى ليمان 430 الصحراوى - سجن القطا الجديد لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



