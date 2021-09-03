Advertisements

قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قام قطاع الحماية المجتمعية بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى ليمان 430 الصحراوى - سجن القطا الجديد لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء
قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء
قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء
قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء
قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء
قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي وسجن القطا الجديد للنزلاء

أخبار تهمك

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ ساعة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ ساعتين

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

11:08 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements