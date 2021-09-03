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بتوجيهات رئاسية.. اجتماع وزاري لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
عقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، اجتماعًا مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لسياحة اليخوت.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت إليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الالكترونية (النافذة الواحدة) الجاري إنشائها ضمن الاستراتيجية.

على أن تتولي اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الإستراتيجية.

وتتضمن بنود استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية تحديث الخريط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لانشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية.

وذلك للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والاثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.وكذلك اطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت ويمثل فيها جميع الجهات المعنية.

بحيث تكون وزارة النقل (قطاع النقل البحري) هي الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالاضافة الى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الاجراءات.

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