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ضبط 1210 قضية تموينية متنوعة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط 1210 قضية
ضبط 1210 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-.
ضبط (9،88 طن لحوم مجمدة - دهون حيوانية - مفروم لحوم) بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لمصنعات اللحوم) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (5،17 طن "لحوم مجمدة – سجق - كبدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ( ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (4،04 طن "لحوم مجمدة - كبده - مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة الدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (1،05 طن "كبدة - سجق - مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن محلات لتجهيز الواجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط ( 249 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد الأوزان، 168 طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن (إحدى المطاحن المتعاقدة على إنتاج الدقيق البلدى المدعم) بمحافظة الجيزة.

ضبط (تشكيل عصابى تخصص فى تجميع الدقيق البلدى بمخزن "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة. وبحوزتهم (24،25 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكورين بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ 150350جنيها )

ضبط ( 12،19 طن خضروات مجمدة "مختلفة الأنواع") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط ( صاحبى صفحة على إحدى مواقع التواصل الإجتماعى لترويج الأدوية المخدرة والمهربة جمركيًا – بمحافظة القاهرة) وبحوزتهما 2070 أمبول أدوية مخدرة – 140 أمبول ولاصق جدول أول مخدرات - 1930 قرص وأمبول جدول ثالث مخدرات " بدون مستندات " مجهولة المصدر " - هاتف محمول يستخدم فى عملية التواصل.

ضبط (3082 عبوة خمور "أنواع مختلفة "مغشوشة ومهربة جمركيًا) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة..تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالكة (محل لتجارة المشروبات الكحولية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.


ضبط (5 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات " مجهولة المصدر"ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك محل (لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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