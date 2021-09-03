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تعرف على طريقة التسوق من موقع "امازون" بعد افتتاحه في مصر Amazon egypt

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:37 م
Amazon egypt
Amazon egypt

أعلنت شركة امازون، عملاق التجارة الالكترونية، يوم الاربعاء الماضي، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد امازون مصر Amazon egypt، بديل موقع "سوق دوت كوم"، وقالت الشركة في بيان لها إنها تسعى لعرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg وعزم الشركة إطلاق تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة.

وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي بوابة الفجر" الإلكترونية، طريقة وخطوات التسوق من موقع امازون، وهي كالتالي:-

 

طريقة وخطوات التسوق من موقع امازون

 

- اولا عليك قم بتسجيل حسابك في موقع امازون من أجل الشراء، عبر التوجه للصفحة الرئيسية للشركة بالضغط الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــا).

- ثم اضغط على خيار (New customer? Start here) التي يمكن الوصول إليها من قائمة (Account & Lists) أعلى يمين الموقع.

- عليك كتابة كافة المعلومات المطلوبة وهي: الاس، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، ثم قم بإعادة إدخال كلمة المرور.

- سيقوم الموقع بتسجيل دخولك بعد ملئ كافة البيانات، وبذلك تكون أنشأت حسابا خاصا بك يمكنك من خلاله البدء في التسوق مباشرة.

- بعد تسجيل الحساب يمكنك البدء بالبحث عن السلعة من صندوق البحث في الصفحة الرئيسية، عن طريق فلترة نتائج البحث عن طريق التصنيف أو السعر أو المواصفات.

- تصفح الأقسام المختلفة على امازون من السلع والمنتجات، والدخول إلى الأقسام الفرعية منها حتى الوصول إلى السلعة المطلوبة

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد  افتتاح مُستودع شركة "امازون" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وقال عمر الصاحي، مدير عام امازون مصر، إن شركة "سوق دوت كوم"، تدخل عهداً جديداً من النمو والتطور، بعد مشاركتها في الكيان الجديد لموقع "امازون مصر"، لتوفير تجربة تسوق مميزة من خلال إتاحة الخيارات الواسعة من المنتجات وخدمات توصيل أسرع.

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