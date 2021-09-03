ضبط عصابة سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" فى الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف.

بداية الواقعة

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى السيدات مصابة بكسور وخدوش، بأنها حال سيرها بدائرة المركز قام مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بها وإحداث إصابتها وإستوليا على حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول، مبلغ مالى، متعلقات شخصية.

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز مشتول السوق.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (هاتف محمول - توك توك "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" وأعدا لذلك دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قاما بإستعارتها من (أحد الأشخاص)، وأضافا بتصرفهما بالبيع فـى الهاتف المستولى عليه (لأحد الأشخاص "محدد" ) أمكن ضبطه والهاتف المبلغ بسرقته وقرر بعدم علمه كونه بأنه من متحصلات سرقة، أمكن ضبط مالك الدراجة النارية المستخدمة وبمواجهته قرر بعدم علمه بإستخدامها فـى إرتكاب الواقعة، كما إعترفا بإرتكابهما واقعة خطف حقيبة يد (إحدى السيدات) وبداخلها ( 2 هاتف محمول، بعض الأوراق الخاصة بها ) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

