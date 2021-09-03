Advertisements

جنات تتألق في صورة جديدة مع ابنتها

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت المطربة جنات صورة جديدة بصحبة ابنتها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جنات بإطلالة بيضاء مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله وجاء ذلك عقب الظهور الأول لابنة جنات في حفلها الغنائي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وكانت الفنانة جنات، قد أحيت حفلا غنائيا بمهرجان محكى القلعة، وقدمت النجمة المغربية نخبة من أعمالها الخاصة منها الطفلة البريئة،اللى بينى وبينك على فكرة، ضمنى بعيونك،اسمع كلامى، حب امتلاك، خيط ضعيف، أكتر من سنة.
جنات تتألق في صورة جديدة مع ابنتها
جنات تتألق في صورة جديدة مع ابنتها

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

إجراء عاجل من المترو بشأن ساعات العمل في بعض المحطات

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

تعرف على معلق مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و 8 دقيقة

حكيم زياش يهاجم مدرب منتخب المغرب بعد استبعاده

منذ ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إجراء من الأهلي بعد إصابة نجمه في منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا ضمن مهرجان القلعة للموسيقى 17 أغسطس

تعرف على موعد حفل جنات بمهرجان محكي القلعة

نوران أبو طالب تتألق في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أغانيها (صور)

جنات تقدم باقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

شاهد.. الظهور الأول لابنة جنات في حفل غنائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

إجراء عاجل من المترو بشأن ساعات العمل في بعض المحطات

01:02 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements