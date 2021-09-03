جنات تتألق في صورة جديدة مع ابنتها

شاركت المطربة جنات صورة جديدة بصحبة ابنتها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جنات بإطلالة بيضاء مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله وجاء ذلك عقب الظهور الأول لابنة جنات في حفلها الغنائي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.



وكانت الفنانة جنات، قد أحيت حفلا غنائيا بمهرجان محكى القلعة، وقدمت النجمة المغربية نخبة من أعمالها الخاصة منها الطفلة البريئة،اللى بينى وبينك على فكرة، ضمنى بعيونك،اسمع كلامى، حب امتلاك، خيط ضعيف، أكتر من سنة.