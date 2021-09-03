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الطالع الفلكى الجُمعَه 3/9/2021..أنْشِطَةْ الخِير!

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
أحمد يسرى
*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى السّادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى السّادسة و50 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من  16 أغسطس - 16 سبتمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.

اليوم 28 مِسْرِى قبطى ، 3 أيْلُول رُومى ، 26 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: -جَبَرت خاطر طفل يتيم ، الحَسَنَة بِعَشْرَةْ أمثالها يا مُصطفى.(محمُود فرج من فيلم الفانُوس السّحرى-1960)

*القمر فى السّرطان "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى السّرطان يعنى
رعاية الأسرة وترتيب المنزل والإتصال بالوالديْن ورعاية مصالحهم ، الشمس ترمز للأب برج الأسد، القمر يرمزللأم برج السّرطان ، تقوية جذورنا العاطفيّة وتأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب، هذا يشمل حبّك وعاطفتك لوالِدَيْك و لأولادك،زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك ، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس/بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف قريباً من منزلك، العَطف/السّرطان/القمر/الأمُومَة تعنى عطفك وإهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان و النبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، غالباً تشعر برغبة شديدة فى إطعام القطط. 

بالإضافة لمواليد العذراء والحمل والأسد فبرج السرطان مُستعدّ للتضحية بوقته وماله ونفسه لإنقاذ حيوان مُعرّض للخطر، لن يكتفِ بالتململ والرّثاء لكنه سينطلق فوراً لإنقاذ الحيوان المسكين ، مواليد السرطان والعذراء هم الأكثر نشاطاً فى المجالات الخيرية الخدمية دون مُقابل مالى كدور رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وشلاتر/ملاجئ القطط والكلاب وأكثر سخاءً فى الإنفاق المالى لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وقضاء ديون الغارمين وتجهيز اليتيمات للزّواج وهذه الأنشطة يزداد نشاطك فيها بصرف النظرعن برجك وقت حلول القمر فى بروج السرطان والعذراء والحمل ، وإن كان فعل الخيرلا يرتبط بتوقيت مُعيّن إلا أوان ظهوره أمامك ، بمشيئة الله تَعَالى.


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: فرصة للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش بالحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.

برج الثور: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.

برج الجوزاء: لاتدّعى معرفتك بالكهرباء أو السباكة لتزيد من تعقيد المُشكلة ، قم فوراً باستدعاء الفنّى المطلوب لإصلاح المشكلة.

برج السّرطان: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وَصِلَة الرّحِمْ،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب،ولو هاتفياً. 

برج الأسد: زيارة دورالعبادة وأداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك الأثيرية من تأثير سلبى قد يكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.
 
برج العذراء: إن كنت تعتقد أنك ضحيّة لجرح عاطفى غائر فاقطع النّحيب واستجمع نفسك وقف على قدميْك ،وابحث لنفسك عن فرصة جديدة وحياة جديدة.

برج الميزان: إن شعرت أنّ الزيارات العائلية من وإلى منزلك تبدو مصدر إزعاج فتذكّر أن صِلةَ الرّحِمْ لها ثوابٌ عظيم ، وسبب لشعورك باتزانك النفسى.

برج العقرب: وفّر على نفسك قروش ووقت ثمينيْن بإمكانك توظيفهما لإمتاع نفسك وأسرتك داخل منزلك ، بعيداً عن الأماكن المزدحمة ودهماء الطرقات.

برج القوس: مُساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة فاحرص على توظيفها بالمكان الصحيح، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.

برج الجدى: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.

برج الدّلو: إحترس من تشويش العاطفة لصفاء ذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.

برج الحوت: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.

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