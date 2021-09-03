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شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الشهادة الثانوية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:41 م
منح الجامعات الخاصة 2021
منح الجامعات الخاصة 2021
يترقب العديد من طلاب الشهادة الثانوية المنح الدراسية للمتفوقين، التي قامت بطرحها الجامعات الأهلية والخاصة، في التخصصات العلمية الجديدة، التي تقوم بخصم جزء من قيمة المصروفات الدراسية أو تتحملها بالكامل، وفقًا لحالة الطالب العلمية والاجتماعية.
وننشر لكم خلال هذه المقالة، شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الشهادة الثانوية المتفوقين، وهي كالتالي:

جامعة النهضة

- شهادة الثانوية العامة.

- بيان النجاح.

- بيان الدرجات الخاص بشهادة الثانوية العامة المصرية.

- صورة الرقم القومي لوالدي الطب.

- بيان مفردات مرتب لوالد الطالب.

- يفضل تقديم بحث اجتماعي يوضح الحالة المادية للأسرة.

جامعة 6 أكتوبر

- تقدم جامعة 6 أكتوبر عددا من المنح لطلاب المتفوقين سنويًا، بعد أن يتم تطبيق بعض الشروط وهي كالآتي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين.

- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة في نفس عام المنحة، وأن يكون مقيدا بأحد المدارس الحكومية المصرية.

- الأولوية تكون لأصحاب المجاميع الأعلى في الثانوية العامة.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها.

جامعة فاروس

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين.

- أن يكون حاصل علي الثانوية العامة من إحدي المدارس الحكومية المصرية، وأن يكون تاريخ التقديم هو نفس العام الذي حصل فيه الطالب على الشهادة.

- الأولوية لأصحاب المجاميع الأعلى.

- اجتياز الامتحانات الخاصة باللغات.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها من قبل الجامعة ضمن إجراءات التقديم علي المنحة.

الجامعة المصرية الروسية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية المصرية.

- الأولوية لأصحاب الدرجات الأعلى.

- اجتياز امتحانات الخاصة باللغات.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها من قبل الجامعة.

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