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سقوط أحد العناصر الإجرامية في أسوان بحوزته سلاح ناري

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهز الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان وبحوزته سلاح ناري.

ضبط عنصر إجرامي 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان تواجد (أحد العناصر الإجرامية، والسابق اتهامه فى قضايا "مخدرات، سلاح، سرقة متنوعة" والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بمسكنه.

سلاح ناري 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (طبنجة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عنصر إجرامي سلاح ناري أسوان

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