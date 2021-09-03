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ننشر شروط وكيفية التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة 2021 والاوراق المطلوبة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:47 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
يفتش الكثير من خريجي كليات الحقوق عن الوظائف المختلفة فى الجهات المعنية بالعمل القضائي، ومن أبرز هذه الجهات (هيئة قضايا الدولة) والتي يحرص الخريجين على متابعة إعلانات الوظائف الخاصة بها لحظة بلحظة.

وأعلنت هيئة قضايا الدولة، منذ عدة أيام، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لدفعة 2020، والتي بدأ التقديم لها في 21 أغسطس الماضي، ليكون آخر موعد للتقديم اليوم.

وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الالكتروني، شروط وكيفية التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة 2021 والاوراق المطلوبة:

شروط التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة

- ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لوظائف هيئة قضايا الدولة عن جيد.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عند تاريخ نشر الإعلان عن 30 عام.

- أن يجتاز المتقدم لوظائف هيئة قضايا الدولة المقابلة الشخصية.

- أن تتوفر في المتقدم للوظائف الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لتقدير اللجنة المختصة.

- إثبات اللياقة الطبية والفحوصات وفقا للتحاليل والفحوصات من الجهات الطبية المختصة.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف

- صورة من بطاقة الرقم القومي مرفقة بالأصل ليقوم الموظف المختص بالاطلاع عليها عند التقديم.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي "الليسانس".

- يقدم الراغب في التقدم لوظائف هيئة قضايا الدولة الملف الشخصي مقابل مبلغ مالي قدره 400 جنيها، بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، فى 8 شارع أبو الفدا بالزمالك بالقاهرة، على أن يستمر استلام طلبات التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة حتى تمام الساعة الـ3 عصرا.

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