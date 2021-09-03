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وزير الأوقاف: الالتفاف حول القوات المسلحة واجب وطني وشرعي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامي هو دين السلام، والجنة هى دار السلام لأهل السلام، لافتا إلى أن السلام الحقيقي لا يكون بالكلام فقط.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الفتح بمحافظة الشرقية، إلى أن السلام يشترط وجود صفاء نفسي مع الإنسان والحيوان والجماد، حيث أن السلام الحقيقي هو ألا تؤذي أحدا، ولا تحمل غل وحقد وحسد لغيرك، مضيفا أن المسلم الحقيقي لا ينم أو يغتاب أو يحقد.

وأوضح أن هناك فرق بين السلام والاستسلام، والسلام لابد له من قوة تحميه، موجها التحية للقوات المسلحة لدورها في حماية الأمن، مؤكدا أن الالتفاف حول القوات المسلحة واجب وطني وشرعي.

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