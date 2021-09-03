مستشار الرئيس: الأطفال يمكن يحملوا كورونا بدون أعراض (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن طلاب الجامعات ممن تخطوا 18 عاما هم من يسمح لهم بالحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أنه لم يتم إتخاذ قرار طبي بشأن السماح للسيدات الحوامل بالحصول على اللقاح.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "Dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن كل اللقاحات المتداولة في مصر آمنة وفعالة، لافتا إلى أن الكورونا منذ ظهورها يمكن أن تصيب الأطفال وليس متحور دلتا فقط، ولكن نسبة إصابة الأطفال وشدة المرض تكون أقل.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الأطفال يمكن أن يكونوا حاملين الفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض ولكن الخطورة تكمن في إمكانية نقل العدوى لغيرهم، لافتا إلى أنه عندما تتم الدراسة كاملة والتأكد طبيا وفنيا أنه يمكن اعطاء فئات عمرية أخرى كالأطفال اللقاح، فأنه سيتم إتخاذ القرار.

