Advertisements

مستشار الرئيس: الأطفال يمكن يحملوا كورونا بدون أعراض (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن طلاب الجامعات ممن تخطوا 18 عاما هم من يسمح لهم بالحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أنه لم يتم إتخاذ قرار طبي بشأن السماح للسيدات الحوامل بالحصول على اللقاح.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "Dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن كل اللقاحات المتداولة في مصر آمنة وفعالة، لافتا إلى أن الكورونا منذ ظهورها يمكن أن تصيب الأطفال وليس متحور دلتا فقط، ولكن نسبة إصابة الأطفال وشدة المرض تكون أقل.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الأطفال يمكن أن يكونوا حاملين الفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض ولكن الخطورة تكمن في إمكانية نقل العدوى لغيرهم، لافتا إلى أنه عندما تتم الدراسة كاملة والتأكد طبيا وفنيا أنه يمكن اعطاء فئات عمرية أخرى كالأطفال اللقاح، فأنه سيتم إتخاذ القرار.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ ساعة

القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 21 ساعة

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

11:08 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements