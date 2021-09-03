بالدعاء.. دنيا سمير غانم تتذكر والديها

تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم والديها في اليوم الجمعة من خلال الدعاء لهما وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت دنيا سمير غانم قائله: "وحشتوني اوي يا حبايبي، اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأدخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".



يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا منذ فترة قليلة وذلك إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد.