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روسيا تسجل 18.9 ألف إصابة بكورونا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
وكالات


سجلت روسيا اليوم الجمعة 799 حالة وفاة و18856 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 798 وفاة و18985 إصابات في إحصائية اليوم السابق.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 6 ملايين و975174، منها 185611 حالة وفاة.

وتماثل 18690 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 18669 مريضا في اليوم السابق. وبذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين من كورونا في روسيا إلى 6 ملايين 236738 شخصا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (1633 حالة) وسان بطرسبورغ (1437 حالة) ومقاطعة موسكو (681 حالة).

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كورونا روسيا اصابات كورونا

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