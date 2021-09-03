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منتخب ألمانيا يتعرض لضربة جديدة في تصفيات المونديال

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:01 م
منتخب المانيا
منتخب المانيا
وكالات
بدأ الظهير الأيسر بالمنتخب الألماني لكرة القدم، روبين جوسينس، اليوم الجمعة، الخضوع للفحوص الطبية على إصابته في القدم، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك بشكل كبير حول مشاركته في المباراتين المقبلتين للمنتخب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وخرج لاعب أتالانتا الإيطالي، مصاباً في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها منتخب ألمانيا على منتخب ليختنشتاين 2-0 ضمن التصفيات.

ويتوقع صدور التشخيص النهائي لحالة اللاعب في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويرجح غيابه عن مباراتي المنتخب المقررتين أمام أرمينيا وأيسلندا يومي الأحد والأربعاء المقبلين، على الترتيب، ضمن التصفيات.

وقال المدير الفني للمنتخب الألماني، هانزي فليك: "لديه مشكلات في مفصل الكاحل أو مشط القدم، وقد عانى من آلام شديدة".

وانضم جوسينس إلى قائمة الإصابات بالمنتخب الألماني الذي شهد رحيل المهاجم توماس مولر عن المعسكر قبل أيام بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

أما حارس المرمى مانويل نوير، الذي كان يعاني من مشكلة في القدم، فينتظر عودته للمشاركة مع المنتخب في مواجهة أرمينيا.

وربما يحل ديفيد روم، الذي لم يسبق له المشاركة الدولية، مكان جوسينس، حيث أنه لاعب الظهير الأيسر الوحيد في قائمة هانزي فليك.

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