ضبط 3082 عبوة خمور مغشوشة داخل محل بالقليوبية

ضبط سيدة تدير محل لتجارة المشروبات الكحولية





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ألقت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، القبض على سيدة تدير محل لتجارة المشروبات الكحولية، بدون ترخيص، ضبط به نحو 3082 عبوة خمور أنواع مختلفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط سيدة تدير محل لتجارة المشروبات الكحولية بدون ترخيص عثر به على 3082 عبوة خمور أنواع مختلفة، مغشوشة ومهربة جمركيا، بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.