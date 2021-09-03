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ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر

 استقبل ميناء دمياط 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية  , بينما بلغ حركة تداول الشاحنات 3323 شاحنة . 

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و740 طنا تشمل :   8685 طن فوسفات و 7843 طن يوريا و 500 طن زيت طعام و 6362 طن رمل و 350 طن مولاس , بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و731 طنا تشمل :   4000 طن صويا و 10505 أطنان ذرة و 7700 طن خردة و 8138 طن سكر و 3388 طن حديد  . 

وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 565 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات  وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الجزائر و امريكا و اسبانيا و ايطاليا  و مالطا و اليابان و هولندا و المانيا و سلوفينيا , بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1061 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 2892 طنا ,  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنا . 

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