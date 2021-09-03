ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة





استقبل ميناء دمياط 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية , بينما بلغ حركة تداول الشاحنات 3323 شاحنة .





وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و740 طنا تشمل : 8685 طن فوسفات و 7843 طن يوريا و 500 طن زيت طعام و 6362 طن رمل و 350 طن مولاس , بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و731 طنا تشمل : 4000 طن صويا و 10505 أطنان ذرة و 7700 طن خردة و 8138 طن سكر و 3388 طن حديد .





وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 565 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الجزائر و امريكا و اسبانيا و ايطاليا و مالطا و اليابان و هولندا و المانيا و سلوفينيا , بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1061 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 2892 طنا , بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنا .