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قطع المياه عن مدينة كوم أمبو بأسوان لمدة ٢٤ ساعة غدا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
تُقطع المياه، غدا السبت، عن مدينة كوم أمبو بأسوان لمدة ٢٤ ساعة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن أجل تدعيم مرفق مياه مركز كوم أمبو بوحدة رفع جديدة لتحسين خدمة مياه الشرب وزيادة تدفقها سواء بالمدينة أو بالقرى التابعة للمركز.

قطع المياه عن مدينة كوم أمبو
وسيتم قطع المياه عن مدينة كوم أمبو ومناطق وأحياء ( غرب – وسط – شرق ماعدا عمارات الصفوة – البشير – النجاجرة غرب – قروى الكفور ماعدا سبيل المكى – قروى حجازة ما عدا نجع العرب – قروى العتمور قبلى ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلى – قروى العباسية ) وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 4 سبتمبر2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

مناشدة حكومية 
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

الكلمات المفتاحية

كوم أمبو قطع المياه أسوان

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