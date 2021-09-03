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متى تنتهي جائحة كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مدى إمكانية التنبؤ بموعد انتهاء جائحة كورونا.

وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، "بنتابع ونراقب.. ودي مش تنبؤات جوية"، حيث أن الأمر متعلق بالوضع على مستوى العالم، حيث أن الفيروس مازال منتشرا على مستوى العالم.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، "العالم مفتوح.. ونتابع بدقة شديدة جدا"، لافتا إلى أن جائحة كورونا مرض فيروسي وسيظل موجودا ولكن في صورة غير وبائية ويكون مثله مثل الأنفلونزا.

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