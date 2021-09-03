353564 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بالمحافظة حتى الآن 260156 مواطنا، فيما بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 93408 مواطنا ومواطنة، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين 353564 مواطنا ومواطنة.

عدد المراكز المخصصة

وقال الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه بلغ إجمالي عدد المراكز المخصصة لتقديم لقاح كورونا للمواطنين 22 مركز لتطعيم المواطنين، بالإضافة إلى 10 مراكز طبية لتطعيم المسافرين، وذلك تيسيرا علي المواطنين من مشقة السفر، والانتقال من المدن إلى الأخرى لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة على مستوى قرى ومدن المحافظة.

خطة الدولة الوقائية

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.