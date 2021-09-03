حكيم زياش يهاجم مدرب منتخب المغرب بعد استبعاده

رد النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي، على تصريحات وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، بعد تصريحاته بشأن اللاعب.





وقال زياش، عبر صفحته على موقع "إنستجرام": "في المرة القادمة عندما تتحدث. قل الحقيقة".





وتأتي رسالة زياش بعد تصريحات خليلوزيتش، بعد استبعاده من المعسكر الحالي الخاص بمواجهتي السودان وغينيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.





وقال وحيد خليلوزيتش: "كلكم تسألون عن غياب زياش. أنا سأريحكم وسأكشف لكم السبب. هو لاعب غير منضبط وتمرد علينا في آخر معسكر، إذ حضر متأخرًا وقبلنا مبرره، وبعدها رفض تنفيذ التعليمات، والتدرب كباقي اللاعبين، ولن أقبل ذلك، ولم يسبق لي أن قدمت بشأنه تنازلات"





وتابع: "صدقوني ما أقوله هو الحقيقة كاملة بشأن زياش. قد لا يروق للبعض هذا وتلقيت انتقادات واسعة بشأن هذه القصة لكن أنا المسؤول عن أقوالي، وأفضل أن أخسر مباراة على أن أخسر مبادئي بسبب لاعب متمرد وغير منضبط".