تحديد إجمالي عدد المسافرين يوميا إلى الكويت

أرسلت سلطة الطيران المدني، خطابا إلى نظيرتها فى الكويت، بإجمالى عدد المسافرين «سعة مقعدية» الذين ستنقلهم الناقلات الجوية المصرية إلى المطارات هناك.



إجمالي 781 راكب يوميا



وأكدت سلطة الطيران المدني فى خطابها الموجهة إلى نظيرتها الكويتية، أنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالي 781 راكبا يوميا تنقلهم الناقلات الجوية المصرية إلى المطارات الكويتية، حيث أن الموافقة علي جداول تشغيل كل من شركات مصر للطيران والنيل الطيران وايركايرو للطيران والمصرية العالمية للطيران والعريية للطيران ونسما الطيران وفلاي إيجيبت للطيران.



تفاصيل الرحلات



واضافت السلطة، أنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالى 440 راكبا يوميا لشركة مصر للطيران، و440 راكبا أسبوعيا لشركة آيركايرو للطيران تنقلهم علي 3 ايام «الاثنين 114 راكبا والخميس 171 راكبا والجمعة 114»، و347 راكبا لشركة النيل للطيران تنقلهم الشركة على 3 أيام «الأحد 112 راكبا والثلاثاء 121 راكب والأربعاء 114 راكبا».



وأشارت إلى أنه تم تحديد سعه مقعدية لشركة المصرية العالمية للطيران لنقل 399 راكب تنقلهم علي 3 أيام «الاثنين 114 راكبا والجمعة 114 راكبا والسبت 171 راكب »، وشركة فلاي إيجيبت للطيران 396 راكب تنقلهم الشركة علي 3 ايام « الأحد 114 راكبا والثلاثاء 170 راكبا والأربعاء 112 راكبا»، وشركة العربية للطيران 396 راكب تنقلهم الشركة علي 3 ايام « الأربعاء 114 راكبا والجمعة 112 راكبا والسبت 170 راكبا»، وشركة نسما للطيران 396 راكب أيضا تنقلهم الشركة على 3 أيام «الأحد. 114 راكبا والاثنين 112 راكبا والخميس 170 راكبا».

