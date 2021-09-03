الجدعان: السعودية أسهمت بجهود التصدي لأثار كورونا على الدول الإسلامية





أكد محمد عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي أن المملكة أسهمت بجهود التصدي لأثار كورونا على الدول والشعوب الإسلامية.



جاءت تصريحات الجدعان، وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة العربية السعودية، خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة أعمالها في عاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند خلال الفترة من 26-27 محرم.

وأوضح الجدعان، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن المملكة أسهمت بشكل كبير بالتصدي لجائحة (كوفيد – 19) وآثارها على الدول والشعوب، من منطلق ثوابتها الراسخة في خدمة العمل الإنساني والتنموي لصالح الدول والشعوب الإسلامية.

وأشار، إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مستمرة في دعم مسيرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لخدمة الشعوب الإسلامية، وإن مشاركتها في الزيادة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية تأتي تأكيداً لالتزام المملكة الدائم نحو المجموعة.

ووألمح، إلى أن ما يمر به العالم الإسلامي بشكل خاص من ظروف استثنائية نتيجة لآثار وتداعيات أزمة الجائحة يؤكد مدى الحاجة إلى تعزيز مستوى التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلدان الإسلامية.

وتابع، كما يتطلب المزيد من الجهود لدعم الدول الأعضاء في توفير وتسريع عملية اللقاحات وتعزايز عملية التعافي الاقتصادي لما بعد الجائحة.

واستعرض الجدعان، الإجراءات التي قامت بها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، مؤكداً بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة في ظل رؤية 2030 ساهمت وبشكل كبير في تمكين المملكة من التصدي للأثار الناتجة عن الإجراءات الصحية.

وأضاف بأن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تحظى بها المملكة ساهمت وبشكل مميز باستمرارية الأعمال والتعليم مع تطبيق الإجراءات الصحية.

وشدد الجدعان، على أهمية تعزيز مستوى التكامل بين مؤسسات المجموعة وأن تسير مؤسساتها وفق خطط واستراتيجيات متوائمة ومتكاملة تساهم في تحقيق أهداف المجموعة الرئيسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية.

ورحب، بجهود البنك الإسلامي للتنمية الرامية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنها تعزيز مصادر الموارد للبنك من الأسواق الخارجية، وتبني مفهوم الأسواق لخدمة التنمية مع التركيز على الاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.

واختتم الجدعان كلمته، بالإشارة إلى مبادرات المملكة في مواجهة التحديات البيئية مثل مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما دعا البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز الاستفادة مما يوفره مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والذي تمت المصادقة عليه من قبل دول مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة المملكة للمجموعة في العام 2020.

يُذكر أن مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يعقد اجتماعاته السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية لتوفر منصة مثالية لصناع القرار مناقشة التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للدول الأعضاء. وخلال فترة الاجتماعات السنوية.