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الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ظواهر جوية 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد على مرسى علم والمجرى الملاحى وأبو سمبل.

درجات الحرارة 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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