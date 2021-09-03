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3 مؤشرات تكشف مصر خالية من متحور "مو"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمد العطار

طرأت على الساحة عدد من المؤشرات التي تؤكد حلو مصر من متحور "مو" النابع من فيروس كورونا المستجد وظهر في عدد من دول العالم خلال الأسابيع الأخيرة.


وصنف متحور مو الجديد من سلالة فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم B.1.621، على أنه متغير من الاهتمام، بعد اكتشاف المتحور في دولة كولومبيا، تم الإبلاغ عن عدة حالات مصابة بمتحور مو في دول أخرى في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

المؤشر الأول
وقال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا له عدة سلالات منها ما يؤدى دور البطولة أو دورا ثانويا؛ فالأولى هي التي أثبتت نفسها وتستطيع أن تسبب وباءً، والنوع الآخر الثانوي سلالة تصيب فرد أو اثنان أو عشرة أشخاص، ولا تصل إلى حد الوباء.

وفي تصريحات تليفزيونية أضاف عضو اللجنة العلمية أنه حتى الآن نسمع عن هذا المتحور "مو"، مؤكدا أن مصر خالية تماما من هذا المتحور، وفى حال عدم استجابته للقاح، فسوف يرجعنا إلى نقطة الصفر.

المؤشر الثاني
وفي هذا الشأن، قالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المتخور لم يُبلَغ حتى الآن على مستوى دول إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 دولة من بينها مصر.


المؤشر الثالث
وفي وقت سابق، نفت تقارير رصد أي حالة إصابة بـ"مو" الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، في مصر، حتى الآن، مؤكدة أنه على الرغم من عدم وجود ذلك المتحور في مصر إلى أن هناك متحورات أخرى، ويحب الحذر الشديد منها لأنها سريعة الانتشار مثل متحور دلتا ومتحور دلتا بلس.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

الكلمات المفتاحية

متحور مو كورونا في مصر المتحور الجديد

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