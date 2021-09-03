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هل السيدات اللاتي تخططن للحمل يمكنهن الحصول على اللقاح؟.. طبيب يجيب

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن السيدة الحامل عليها أن تتبع عدد من الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الحمل ومنها التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه على السيدة الحامل أن تحرص على تناول غذاء صحي لرفع المناعة، والنوم لفترات كافية، والابتعاد عن التدخين، وتقليل الزيارات والاختلاط، فضلا عن تهوية المكان.

وعن حصول السيدات الحوامل والمرضعات على لقاح كورونا، أوضح أن أحدث الدراسات الطبية تشير إلى أنه يمكن للسيدات المرضعات الحصول على لقاح كورونا بل أنه مفيد أيضا للطفل، فلا يوجد تعارض بين الرضاعة الطبيعية والحصول على التطعيم، منوها بأن السيدات اللاتي تخططن للحمل يمكنهم الحصول على اللقاح.

وأضاف أستاذ مساعد النساء والتوليد ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أنه لا يجب أن تحصل السيدة الحامل على أي أدوية أو لقاحات خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

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