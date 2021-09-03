لليوم الرابع.. فتح مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة بالمرحلة الثانية

كشف الدكتور وليد علي طنطاوي، مدير مكتب التنسيق والتحويلات الإلكترونية بجامعة المنصورة، عن أن أكثر من ١٧٠ ألف طالب وطالبة ثانوية عامة، سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية، أي تجاوزت نسبة الإدخال على موقع التنسيق، أكثر من 80% من إجمالى المستهدف للمرحلة الثانية والتي يصل الإجمالي فيها إلى 243 ألف طالب.

إقبال كبير

وأكد مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، أن المرحلة الثانية تشهد إقبالا كبيرا، علما بأن أعدادها مضاعفة على مستوى الجمهورية مقارنة بالمرحلة الأولى، مشددا على استمرار فتح مكاتب التنسيق اليوم الجمعة.

مناشدة للطلاب

وناشد مدير تنسيق جامعة المنصورة جميع الطلاب، بالدخول للموقع الالكتروني للتنسيق وذلك للتسجيل ليكون أمامهم فرصة لإعادة النظر والتنسيق وفق الاولويات، مؤكدا أن مكاتب التنسيق مستمرة حتى السبت القادم، وتعمل اليوم الجمعة أيضا على مستوى الجمهورية.



واوضح "طنطاوي" ان المرحلة الثانية بدأت من يوم الثلاثاء ومستمرة حتى السبت القادم ومكاتب التنسيق مستمرة بالعمل يوم الجمعة أيضا على مستوى الجمهورية.



وقال مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة إن الجامعة، قامت بتجهيز 5 معامل موزعة على الجامعة لتسجيل الرغبات، تضم 150 جهاز حاسب آلي متصلة بالإنترنت ومزودة بالطابعات، مع وجود عدد كبير من مدخلي البيانات لتقديم الدعم الفني لجميع الطلاب المترددين على مكاتب التنسيق في الجامعة لمساعدتهم في كتابة الرغبات وفق الخطوات الصحيحة، التي تحقق للطلاب كتابة الرغبات التي تتناسب مع ميولهم الدراسية في المرحلة الجامعية.





وشهدت المرحلة الثانية لليوم الرابع على التوالي إقبالا ملحوظا من الطلاب على مركز التنسيق وتقديم الطلبات ويقوم مكتب الاستعلامات بتقديم النصح والارشاد للطلاب عن كيفية التقدم برغباتهم لعدم ضياع فرصهم في التنسيق.