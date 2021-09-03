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رئيس الأسقفية لـ"كنائس مصر": نعيش مرحلة تنمية شاملة
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:55 م
ماريان ناجى
استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للأسقفية وفدًا من الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك حيث كان في استقبالهم القس يشوع بخيت الأمين العام المساعد لمجلس كنائس مصر وممثل الكنيسة الأسقفية في المجلس.
مرحلة تنمية شاملة
نشر الفكر المسكوني
واعتبر القس رفعت فتحي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر إن المجلس يشكل رابطة قوية تسعى لنشر الفكر المسكوني في المجتمع المصري متمنيًا أن تصل روح المحبة لجميع المسيحيين ولا تقتصر على القيادات الكنسية فقط.
وتمنى القس رفعت أن يضطلع المجلس بدور أكبر لدعم الدولة في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
بينما أشار الأب بولس جرس الأمين العام السابق للمجلس إلى أن المطران منير حنا أدى دوره بكل شهامة وشجاعة في الكنيسة الأسقفية ومجلس كنائس مصر متمنيًا للمطران سامي السير على نفس المسيرة.
مرحلة تنمية شاملة
أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة أعضاء الأمانة العامة الذين يمثلون الطوائف المسيحية المختلفة مؤكدًا على أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تنمية شاملة ومن ثم تمد الكنائس يد العون لها.
نشر الفكر المسكوني
واعتبر القس رفعت فتحي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر إن المجلس يشكل رابطة قوية تسعى لنشر الفكر المسكوني في المجتمع المصري متمنيًا أن تصل روح المحبة لجميع المسيحيين ولا تقتصر على القيادات الكنسية فقط.
وتمنى القس رفعت أن يضطلع المجلس بدور أكبر لدعم الدولة في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
بينما أشار الأب بولس جرس الأمين العام السابق للمجلس إلى أن المطران منير حنا أدى دوره بكل شهامة وشجاعة في الكنيسة الأسقفية ومجلس كنائس مصر متمنيًا للمطران سامي السير على نفس المسيرة.