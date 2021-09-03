رئيس الأسقفية لـ"كنائس مصر": نعيش مرحلة تنمية شاملة

مرحلة تنمية شاملة

أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة أعضاء الأمانة العامة الذين يمثلون الطوائف المسيحية المختلفة مؤكدًا على أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تنمية شاملة ومن ثم تمد الكنائس يد العون لها.